In sella ad un quad cade e batte la testa: GRAVE UN 11ENNE

FRANCOLISE – È in grave condizioni il bambino di 11 anni rimasto ferito ieri, lunedì, caduto mentre si trovava in sella ad un quad, assieme ad un altro piccolo.

Si tratta di un mezzo che non può essere guidato da un minore senza patente, ma è quello che è successo ieri sera in via Del Giacomo, a Francolise.

Il quad ha colpito un’auto, dopo che l’undicenne ha perso il controllo del mezzo.

Rimasto a terra ferito, il piccolo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.