In tanti per l’addio a Rosario, giovane papà morto a 38 anni

CASAPULLA (Lidia e Christian de Angelis) Tanti i presenti per l’ultimo saluto al giovanissimo padre di famiglia vittima del male, Rosario (LEGGI QUI). Ieri alle 16 si sono celebrati i funerali presso la Chiesa di Sant’Elpidio Vescovo a Casapulla del conosciuto ed apprezzato Rosario Di Sette, 38enne padre dei piccoli Michele e Giuseppe e amorevole sposo di Rosaria. Tanti i presenti in lacrime per l’ultimo saluto a questo bravissimo giovane, che nonostante abbia lottato con tutte le sue forze contro il male, non è riuscito a vincere la sua battaglia, lasciando questa terra.