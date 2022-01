In trasferta per lavoro rapinano due farmacie e una banca: 3 arresti

CASAL DI PRINCIPE – Individuati e arrestati tre operai edili di 43, 31 e 28 anni, a Bologna, con l’accusa di rapina. I fatti risalgono al 7 gennaio del 2020, quando poco dopo le 19, hanno rapinato la Farmacia Stori di Altedo quindi si sono diretti a Minerbio. in quanto il bottino era scarno, alla farmacia di Cà Dé Fabbri per poi fuggire in auto. Due di loro avrebbero, poi, rapinato anche la filiale della banca Unicredit di via Rizzoli a Bologna il 13 gennaio dello stesso anno.

Il modus operandi delle due rapine era identico: i tre sono arrivati con il volto coperto da cappucci, uno di loro è rimasto vicino alla Citroen C4 grigia, l’altro davanti alla farmacia e il terzo complice è entrato nella farmacia. Il rapinatore, armato di ‘cutter’, ha preso la farmacista per un braccio e l’ha spinta davanti al registratore di cassa, del tipo ‘automatico’, che si apre a fronte di un pagamento, quindi è riuscito a prendere solo 70 euro. Un bottino ‘magro’ e così la gang si è diretta verso un’altra farmacia. Lì il malviventi entrato nel locale ha fatto intendere di avere una pistola e stavolta si è fatto consegnare 600 euro.