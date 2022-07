Incendio all’interporto di MADDALONI. Fiamme minacciano capannone

MADDALONI – Un vasto incendio sta interessando l’interporto di Maddaloni in via Ficucella. Poco dopo le 12,00 un incendio di sterpaglie si è trasformato in un inferno che ancora tutt’ora minacciano un deposito all’interno dell’interporto Sud Europa. Impegnate da ore nelle operazioni di spegnimento le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e del distaccamento di Marcianise con l’ausilio di 3 autobotti. Si è anche reso necessario il supporto del gruppo elicotteristi dei caschi rossi proveniente da Pontecagnano.