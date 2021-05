Incendio doloso a BAIA DOMIZIA. Fuoco appiccato in ogni stanza della villa al mare

Il proprietario è una persona residente a…

CELLOLE – Una villetta per le vacanze e’ stata data alle fiamme nella notte a Baia Domizia, nota localita’ balneare facente parte del comune di Cellole. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme avviando le prime indagini; dai rilievi effettuati sembra che il rogo sia doloso, in quanto le fiamme sarebbero state appiccate in tutte le stanze della casa, e sono state aperte le finestre in modo che il fuoco, alimentato dal vento proveniente dall’esterno, si propagasse nel modo piu’ veloce possibile, e con il massimo danno.

Sul posto e’ arrivato anche il sindaco di Cellole Guido De Leone, che conosce il proprietario della villetta, una persona residente a Maddaloni molto attiva nel segnalare disagi e disservizi. “Episodi del genere – dice il primo cittadino – non sono mai avvenuti a Baia Domizia. Spero siano veloci le indagini sui responsabili e i motivi dell’atto” conclude. I carabinieri stanno controllando le telecamere di videosorveglianza della zona ma al momento non sarebbe emerso nulla.