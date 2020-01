Incendio e morte. Stamattina blitz dei Nas in un’altra struttura della coop Il Pino, dopo la terribile fine delle due donne nell’hospice

CARINOLA – E’ da poco terminata l’ispezione dei Nas dei carabinieri in un’altra struttura della cooperativa Il Pino, di cui è titolare Luigi Lepore. I carabinieri hanno svolto le loro verifiche nel centro della coop Il Pino che si trova nella frazione di Nocelleto di Carinola. Ricordiamo che nel primo pomeriggio di sabato, l’hospice per disabili psichici che la stessa coop gestisce a Carinola centro è stata oggetto di un terribile incendio che ha provocato la morte di due donne degenti: Anna Penna, 80 anni, residente ad Apollosa in provincia di Benevento e Emma Romagnoli, 56 anni, residente a Sant’Andrea del Pizzone che appartiene al comune di Francolise.