Incendio in appartamento, corsa dei Vigili del Fuoco

SANT’ANGELO DI ALIFE – Erano le 7:30 di questa mattina quando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta per un incendio sviluppatosi in un appartamento in via Belvedere, nel comune di Sant’Angelo di Alife, al primo piano di un palazzo.

L’intervento subitaneo dei caschi rossi, tempestivo nonostante la difficoltà di percorrenza delle strade del comune matese, ha evitato che il fuoco si propagasse oltre la stanza nella quale aveva preso le mosse per cause ancora da accertare.