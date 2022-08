Incidente in A1. Auto in panne travolta da un tir: due feriti in codice rosso 4 Agosto 2022 - 15:19

CASERTA – Grave incidente in autostrada, A1, in direzione Caserta. Una vettura, sulla quale viaggiava una famiglia, è stata travolta da un tir lungo la corsia d’emergenza. L’incidente si è verificato al km 657 tra Ceprano e Pontecorvo. Disposta la chiusura del tratto interessato. Si registrano disagi alla circolazione, 4 km di coda. Una bambina ed il padre sembrerebbero essere feriti gravemente.