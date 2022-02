CAPUA – E’ stato riaperto poco dopo le 16 sull’A1 Milano-Napoli il tratto casertano compreso tra Caianello e Capua in direzione Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto tra tre mezzi pesanti. Per consentire la riapertura del tratto, il flusso veicolare diretto verso Napoli e’ stato deviato in carreggiata opposto e il traffico transita su una corsia in entrambe le direzioni. Attualmente si registrano 3 chilometri di coda in direzione Napoli