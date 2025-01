LE FOTO. INCIDENTE NELLA FRAZIONE. Auto si ribalta, donna ferita

Per cause ancora in corso di accertamento la donna alla guida della sua Fiat 500 ha urtato una seconda vettura parcheggiata in strada per poi …

MACERATA CAMPANIA – Incidente, questa mattina, lungo via Albana nella frazione di Caturano a Macerata Campania. Per cause ancora in corso di accertamento una donna, alla guida di unna Fiat 500, ha urtato violentemente un’altra auto parcheggiata in strada per poi carambolare al centro della strada ribaltandosi.

Sul posto i vigili del fuoco per liberare la conducente della vettura dalle lamiera dell’auto e affidata, poi, alle cure dei sanitari del 118