Incidente nella frazione, ferita anche una bambina

MADDALONI – Incidente, pochi minuti fa, sulla Nazionale all’altezza della frazione Montedecoro, in direzione Maddaloni. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Una terza vettura nel sopraggiungere al fine di evitare il tamponamento con le due vetture coinvolte nel sinistro ha sterzato in modo brusco andando a finire contro una siepe. Sul posto ambulanza, tra i feriti pare ci sia anche una bambina. Disagi alla circolazione