SAN FELICE A CANCELLO – E’ ricoverato in ospedale il 50enne camionista, M.C., della frazione di Talanico, rimasto coinvolto in un incidente, venerdì, alla guida del suo mezzo pesante. Era alla guida del suo camion all’interno di una fabbrica friulana quando per cause ancora in fase di accertamento ha centrato un palo di una pensilina e lo stesso è finito all’interno della cabina di guida. Diverse le escoriazioni riportate ma per fortuna sembrerebbe nulla di grave.