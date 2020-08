Incidente stradale sulla Domiziana. Scooter contro auto della Capitaneria di Porto: 2 ragazzi feriti

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Incidente stradale con feriti, per fortuna non gravi, avvenuto poco fa sulla Domiziana, in prossimità della “Sinuessa” tra uno scooter ed una Fiat Panda bianca appartenente alla Capitaneria di Porto impegnata in un ennesimo soccorso in mare in zona Lavagnole.

Nonostante la sirena ed il lampeggiante attivati, l’auto è stata impattata da uno scooter con a bordo due ragazzi, rimasti feriti alle gambe e trasportati alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Sul posto sta operando una pattuglia della polizia Municipale di Mondragone per tutti i rilievi del caso. Traffico rallentato in direzione Mondragone a causa dei mezzi rimasti coinvolti nel sinistro e non ancora rimossi.