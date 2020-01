Incidente tra due auto sulla Statale 7Bis, il traffico va in tilt

TEVEROLA (red.cro.) – E’ la strada che si trova nel territorio di Teverola, in direzione di Aversa, il teatro della collisione stradale avvenuta pochi minuti fa, tra due auto sulla Statale 7Bis. Una Kadjar di colore nero e una Panda si sono colpite, un tamponamento che ha provocato più danni alle vetture che alle persone, indolenzite dal colpo ma in buone condizioni. Soccorsi dagli uomini e le donne del 118, non si rilevano criticità. Criticità che, invece, stanno colpendo il traffico sul tratto, notevolmente rallentato.