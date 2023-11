Incidente tra i due comuni: mamma e neonato al pronto soccorso

TEANO – La statale Casilina è stato teatro oggi pomeriggio di un pericoloso incidente stradale, nel territorio comunale ricadente nel comune di Teano.

Tre auto hanno impattato per cause ancora da capire e sulle quale stanno operando i carabinieri.

Gli unici feriti sono stati una mamma e il suo piccolo bambino, trasferiti in ospedale in condizioni non critiche, presso il pronto soccorso della struttura sanitaria di Teano.