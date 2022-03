ORTA DI ATELLA – Incendio di rifiuti ad Orta di Atella. Era visibile nel tardo pomeriggio una nube nera con aria irrespirabile. E’ successo intorno alle 18 in zona via Giovanni Paolo II, in un’area industriale recintata. Allertato il 115, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme.