INCREDIBILE. Ospita una famiglia scappata dalla guerra in Ucraina e loro la cacciano di casa

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Ospita una famiglia che viene dalle zone colpite dalla guerra, offre loro un tetto e pasti caldi. Poi un giorno si allontana da casa per alcune commissioni, quando torna trova la sua abitazione occupata dagli stranieri che non le permettono più di entrare.

È quanto sta accadendo ad una donna di Casagiove. Una storia che ha davvero dell’incredibile.

La signora, che vive da sola, dedita da sempre al volontariato, accoglie con entusiasmo la famiglia ucraina. Cerca di far sentire tutto l’amore, il calore e la benevolenza del nostro Paese, offrendo ai rifugiati il suo piccolo appartamento. Quando, per motivi personali, ha dovuto allontanarsi da casa, non ha pensato minimamente a lasciare i suoi ospiti, accertandosi che avrebbero comunque avuto tutto il necessario.

Al suo rientro però non è più riuscita a mettervi piede. Non ha potuto che rifugiarsi in una casa famiglia e avviare le pratiche per lo sgombero della sua abitazione.