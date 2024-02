Infermiera di 49 anni muore dopo intervento estetico in Turchia

È rimasta in coma per tre mesi

GRAZZANISE – Anna Maria Papa, infermiera grazzanisana di 49 anni, si è spenta dopo tre mesi di speranze e preghiere.

Si era recata in Turchia lo scorso novembre per effettuare un intervento estetico. Qualcosa, già nelle fasi preparatorie dell’intervento, era andato storto.

Una volta iniettato l’anestetico, Anna Maria Papa era stata colpito da un infarto fulmineo che l’aveva mandata subito in coma.

Una vera e propria odissea quella vissuta dalla donna, tanto che il padre si era recato personalmente in Turchia per occuparsi del trasferimento della figlia in Italia. Trasferimento avvenuto grazie ad un volo speciale atterrato a Napoli e, di lì, il trasferimento all’ospedale civile di Caserta.

Anna Maria è rimasta in coma per tre mesi, sia all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, sia all’Istituto Maugeri di Telese Terme dove era stata trasferita nell’ultimo periodo. Qui si è spenta.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio dopo che la salma sarà giunta nella Cappella Madonna dell’Arco di Grazzanise.