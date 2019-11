PIETRAMELARA – Sono ancora ignote le cause che hanno spinto un 35enne di via Centimolo a Pietramelara ad ingerire del veleno per topi. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, domenica, 24 novembre. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese in condizioni critiche dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso.