Insegnante 48enne stroncato da un malore improvviso. Era il nipote del sindaco

GALLUCCIO – Malore improvviso muore insegnante 48enne. Un lutto ha scosso in queste ore la piccola comunità di Galluccio e il mondo politico. Fausto Panaccione, insegnante 48enne, nipote del primo cittadino, Franco Lepore, si è spento a causa di un malore improvviso. Da qualche anno viveva, con la compagna, vicino Siena dove insegnava. In queste ore la salma è in viaggio, verso Galluccio, dove sarà sepolta nel cimitero del paese. Un lutto che colpisce anche l’europarlamentare Aldo Patriciello nel cui staff ricopre un ruolo di primo piano, Paolo, fratello di Fausto.