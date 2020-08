MADDALONI – Una donna è stata trovata morta in centro, precipitata dal quarto piano di un palazzo sito in via Roma, zona Cappuccini. Si tratta di M.M. insegnante di 45 anni, madre di tre figli. Sul posto il 118. Non si esclude il gesto estremo.

Lavorava nell’istituto comprensivo Settembrini di via Brecciame.