Insidia e trabocchetto, Comune paga 3mila euro per difendersi in tribunale

CASAGIOVE (DEBORA CARRANO) – Cita il comune in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da insidia e trabocchetto e quindi causati, secondo il ricorrente, dall’incuria del Comune. L’Amministrazione comunale però non ritiene di essere la causa dell’incidente stradale e incarica un avvocato affinché tuteli in giudizio le ragioni dell’Ente. Per far valere le proprie ragioni, però, il Comune di Peppe Vozza deve comunque pagare: quasi tremila euro la parcella che viene riconosciuta al legale che ha il compito di difendere il Municipio dinanzi al giudice di pace di Caserta. Purtroppo, le cause giudiziarie per insidia e trabocchetto rappresentano una spina nel fianco di moltissime amministrazioni comunali, costrette a fare i conti con le pretese risarcitorie di quanti ritengono di essere stati danneggiati a causa dell’incuria.