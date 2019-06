Insospettabile fotografa donne nude nei camerini di un centro commerciale

GIUGLIANO/CASTEL VOLTURNO (Maria Assunta Cavallo) – Un uomo ultra cinquantenne originario di Giugliano ma molto conosciuto sul Litorale Domizio e più precisamente nella zona di Castel Volturno per il lavoro che svolge, è stato beccato nella giornata di ieri 19 Giugno 2019, all’interno di una cabina prova di due noti negozi d’abbigliamento femminile nel centro commerciale Auchan di Giugliano, mentre era intento a fotografare donne senza veli.

Amara sorpresa per le ragazze in coda ai camerini che insospettite dalla presenza di un uomo, hanno fatto irruzione all’interno di una delle cabine prova beccando il “guardone” mentre fotografava signore intente a provare abiti. A questo punto sono stati chiamati immediatamente gli uomini della vigilanza e mentre si attendeva il loro intervento, l’uomo si è dato alla fuga cercando di cancellare dalla memoria del suo smartphone, tutti gli scatti rubati senza però riuscirci. Beccato subito dopo dagli agenti del commissariato di Giugliano, è stato condotto in caserma.