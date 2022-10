Investe pedone e fugge senza prestare soccorso: è caccia all’auto “pirata”

E’ accaduto ieri sera in via Napoli

SAN FELICE A CANCELLO – Settantenne investito mentre porta il cane a spasso. E’ accaduto ieri sera in via Napoli a San Felice a Cancello. Angelo P., 70 anni, persona del posto è stato centrato da un’auto in pieno mentre con il suo cane al guinzaglio attraversava la strada.

A travolgerlo un’auto pirata, una Fiat Punto grigia, che si è infilata a destra mentre l’ auto davanti lo stava facendo attraversare. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

Un importante aiuto per risalire al responsabile potrebbe arrivare dalle telecamere presenti in zona.