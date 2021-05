PIETRAVAIRANO – Non ce l’ha fatta Giuseppe Iadevaia, il 75enne che nel tardo pomeriggio di ieri, era stato investito da un’auto mentre stava attraversando via San Pasquale a Pietravairano. L’uomo, trasportato in gravi condizioni all’ospedale civile di Caserta è spirato in nottata.

Grande lo sgomento in paese perché l’uomo era lo zio del consigliere Gennaro Testa.