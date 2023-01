Istituto scolastico casertano prova la “settimana corta”. Ecco come funziona

TEANO (Pietro De Biasio) – Settimana “corta” per l’ISISS “Ugo Foscolo” guidato dal Dirigente Scolastico prof. Pasquale Mesolella. Per gli alunni dell’istituto superiore ieri mattina è infatti cominciata la settimana scolastica di 5 giorni.

Un via libera da parte del Collegio Docenti dell’11 novembre 2022 e del Consiglio di Istituto che si è svolto in data 18 novembre 2022.

La nuova articolazione dell’orario di svolgimento delle attività didattiche e di ufficio prevede cinque giorni settimanali con un prolungamento orario di 50 minuti. Le corse dei pullman inoltre sono state pianificate e posticipate seguendo le indicazioni dell’istituto scolastico e in base agli orari di uscita della nuova rimodulazione.

spera, ha precisato un genitore, di non eccedere nell’assegno dei compiti per casa, tenendo conto che gli alunni arriveranno un’ora dopo presso le loro abitazioni. Tuttavia si potranno utilizzare le ore del sabato per gli approfondimenti”. Un in bocca al lupo speciale ai docenti, agli studenti e ai genitori, sperando che tutto vada per il meglio.