I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Il contagio non cresce: ogni 100 tamponi meno di 7 positivi. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Sono 1.069 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 51 dei quali sintomatici e 914 asintomatici. I tamponi processati oggi sono 16.219, di cui 2.156 antigenici (dei quali 104 risultati positivi). La percentuale del contagio è pari al 6.5%.

Il totale dei casi positivi al coronavirus in Campania dall’inizio dell’emergenza è 214.022 (di cui 682 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 2.331.532 (di cui 12.675 antigenici). Sono 12 i decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, 9 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Le persone morte in Campania dall’inizio della pandemia da Covid-19 sono 3.598. I nuovi guariti sono 525, il totale dei guariti è 147.439. In Campania sono 112 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.448 quelli ricoverati nei reparti di degenza.

Covid in Italia

Sono 11.629 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 13.331 di ieri, per un totale di 2.466.813 dall’inizio dell’epidemia. Il numero di decessi e’ pari a 299, in calo rispetto alla rilevazione precedente. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Sono 216.211 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 5,3 per cento, in aumento rispetto al 4,6 per cento di ieri. E’ pari a 10.885 il numero dei dimessi/guariti, per un totale di 1.882.074 dall’inizio della pandemia. Sale il numero degli attualmente positivi che e’ di 499.278, in aumento di 444 unita’ rispetto a ieri. In aumento a 2.400 le persone ricoverate in terapia intensiva, 14 in piu’ rispetto al giorno precedente. Il totale dei ricoverati con sintomi e’ di 21.309 unita’.