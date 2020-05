MADDALONI – A casa di Salvatore D’Albenzio, in via Cornato, la polizia ha trovato un pizzino con i nomi di 8 tra negozi e ditte da sottoporre al racket dei distributori di snack e caffè. 4 attività si trovano in zona Viale Carlo III, una a San Marco Evangelista, altre 3 tra Maddaloni e Valle di Maddaloni.

Il ritrovamento fa luce sul tentativo di riorganizzare la fazione Maddaloni del clan Belforte in maniera indipendente e ben organizzata.