La comunità piange Valentino, il Babbo Natale del paese

CELLOLE – Lutto nella comunità di Cellole. Si spento Valentino Sangiorgio conosciuto da tutti come il “Babbo Natale” della città. Adorava allietare i tanti bambini durante le festività, nelle manifestazioni pubbliche e in incontri privati ma purtroppo quest’anno, Valentino non ci sarà ad accoglierli con il suo abbraccio caloroso.