La DHI di Di Nardi nell’occhio del ciclone sul cantiere rifiuti a MONDRAGONE. La lettera Uiltrasporti e i camion che raccontano i rapporti con la società della moglie

MONDRAGONE – La Uiltrasporti Campania con una lettera a firma del segretario regionale Giovanni Guarino ha chiesto ufficialmente, con l’avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive, ai sensi della legge n. 146/90, che vengano avviate le procedure per risolvere i problemi che stanno coinvolgendo i lavoratori della raccolta rifiuti nel Comune di Mondragone.

Il sindacato ha inviato una lettera alla Prefettura di Caserta, al Comune di Mondragone e alla società che gestisce il servizio rifiuti, DHI S.p.A. della famiglia di Alberto Di Nardi, per denunciare il mancato pagamento di alcune voci contrattuali per i lavoratori e per segnalare il cattivo stato dei mezzi usati per la raccolta dei rifiuti, che rendono difficile il lavoro quotidiano. Inoltre, il sindacato ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla salute sul lavoro, che risultano insufficienti.

La Uiltrasporti ha chiesto l’intervento delle autorità competenti per risolvere rapidamente questi problemi. Nel frattempo, i lavoratori continueranno a svolgere il loro lavoro rispettando tutte le normative di sicurezza e le regole del codice della strada.

Dalla foto che abbiamo pubblicato anche questa mattina, emerge che i mezzi utilizzati, aspramente criticati per la loro condizione, sul cantiere mondragonese sono marchiati WM Magenta, società intestata alla compagna di Di Nardi, Miriam D’Aiello, operatore che l’imprenditore di Vitulazio giura che con lui non c’entra nulla. Eppure, DHI, società intestata al papà di Di Nardi e WM Magenta, della compagna sempre di Di Nardi, sembrano più unite che mai.