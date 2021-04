La Dottoressa Maria Chiara Bacca è il nuovo vice dirigente del Commissariato di Polizia di AVERSA

AVERSA – Il Commissario Capo della Polizia di Stato Dr.ssa Maria Chiara Bacca ha assunto l’incarico di vice dirigente del Commissariato di P.S. di Aversa.

Entrata a far parte della Polizia di Stato nel 2013, al termine del Corso di Formazione per Commissari viene assegnata alla Questura di Bolzano, dove dapprima ricopre gli incarichi di funzionario addetto alla Divisione Polizia Anticrimine ed all’Ufficio di Gabinetto, per poi essere incaricata della direzione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel 2018 è assegnata al Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia, dove ricopre l’incarico di funzionario addetto al Settore Operativo e in particolare, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, di responsabile della sicurezza della stazione di Milano centrale.

Assegnata al Commissariato di P.S. di Aversa, prende il posto del Commissario Capo Dr. Vincenzo Marino, trasferito alla Questura di Napoli.