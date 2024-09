La droga nascosta nelle tazzine del caffè: arresto convalidato per la coppia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Arresto convalidato ed esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Aldo Costanzo e Virginia Guida.

I due, coppia residente nella frazione Coccagna di Casagiove, erano stati tratti in arresto in seguito ad una perquisizione messa in atto dai carabinieri della locale stazione su ordine della procura di Santa Maria Capua Vetere (LEGGI QUI).

Nei loro confronti la procura sta attuando un’inchiesta articolata considerate le diverse segnalazioni provenienti dai vicini.