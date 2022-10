GALLUCCIO/ARIENZO – Campania fortunata al 10eLotto: come riporta Agipronews, ad Arienzo รจ stato centrato un 9 da 20mila euro. A Galluccio vanno altri 7mila euro, vinti con un 5 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,9 miliardi da inizio anno.