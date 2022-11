LA FOTO. 118 e vigili del fuoco insieme per salvare la vita a una donna bloccata al sesto piano

Attraverso l’utilizzo di un mezzo di elevazione automatico definito atrid

AVERSA – Hanno dovuto utilizzare il mezzo di elevazione definito atrid i vigili del fuoco della squadra di Aversa per recuperare, assieme al supporto degli operatori e delle operatrici del 118, una signora rimasta ferita nella sua casa in un palazzo di Aversa, in via Tito Livio.

La donna era caduta questa mattina, venerdì, e non era riuscita più a muoversi e a chiedere aiuto.

I vicini di casa, sentiti i lamenti della sfortunata protagonista di questa storia, hanno poi contattato i soccorsi.