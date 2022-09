LA FOTO. 37enne beccato con la marijuana in casa, arrestato

SANTA MARIA A VICO – Nel pomeriggio odierno, carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto, in quel centro, all’arresto in flagranza di reato per detenzione sai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un trentasettenne del luogo.

I militari dell’Arma atteso il fare sospetto dell’uomo hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare rinvenendo, all’interno dell’appartamento, circa 80 grammi di marijuana suddivisa in dosi, occultata in vari locali dell’abitazione, nonchè rami di piante di cannabis con presenza di inflorescenze. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato riaccompagnato ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria