SANTA MARIA CAPUA VETERE – Non si è presentata in chiesa per partecipare alla messa domenicale e così le amiche che l’attendevano, hanno lanciato l’allarme. La donna, 88 anni, era caduta in casa e non riusciva più a muoversi. Allertati i vigili del fuoco e il 118 che l’hanno soccorsa dopo averla trovata riversa a terra. E’ stata condotta ospedale a Marcianise per le cure del caso.