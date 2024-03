Sul posto sta operando una squadra dei vigili del fuoco

SAN NICOLA LA STRADA – Traffico in tilt nei pressi della concessionaria auto Bmw, lungo Viale Carlo III. Una vettura, una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, è stata, improvvisamente, avvolta dalle fiamme. Sul posto si è portata una squadra de i Vigili del Fuoco e una pattuglia degli agenti della polizia municipale