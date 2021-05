LA FOTO. Automobilisti senza pace ad AVERSA. Rubato l’impianto stereo di una Peugeot

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Raid contro auto in sosta, depredata dello stereo, l’ira del proprietario. Ieri mattina alle 8:30 nei pressi del Parco Pozzi, dei balordi hanno danneggiato una vettura una Pegout 107, quella in foto, in sosta ad Aversa. I balordi hanno infranto i finestrini, si sono introdotti nella vettura e l’hanno depredata asportando l’impianto stereo, arrecando grossi danni, al proprietario che era arrivato da Napoli per lavorare.

Cittadini esasperati per i continui furti e danni alle auto con i finestrini distrutti per rubare oggetti di poco valore, nella gran parte dei casi. Questa la segnalazione della vittima Gabriele M “Appena finito di lavorare, sceso questa mattina alle ore 8:30 da Napoli per cercare di portare la giornata a casa.. questo è il risultato.Pegeut 107 anno 2000 stereo no di serie e tutto rotto… a che siamo arrivati!”