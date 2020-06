LA FOTO. AVERSA. Furto nella notte al mercato ortofrutticolo di viale Europa

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Stanotte dei balordi hanno fatto irruzione all’interno della struttura comunale presso la quale sono in corso lavori di riqualificazione ed è quindi chiuso da 8 mesi. Questo è il secondo episodio in cui dei delinquenti forzano l’accesso della struttura e dirigendosi verso alcuni depositi hanno portato via ciò che contenevano.

Ormai la question MOF è un tema costante della città normanna, un continuo scarica barile, tra proteste e promesse non mantenute. Intanto, però, i ladri ci sguazzano e fanno mambassa di quel poco che resta del mercato. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine, informate dell’accaduto.

Questo il commento di Mimmo Margherita portavoce degli operatori del MOF che scrive: “M.o.f. di Aversa. Grazie ancora, a chi di dovere, per questo ennesimo danno (furto con scasso) prodotto a carico di onesti lavoratori.Conseguenza diretta del clima di odio, di veleni, e delle calunnie su presunte e infondate accuse di “morosità inesistenti” che vengono rivolte quotidianamente verso noi Commissionari.lo dicevo io che prima o poi qualcuno avrebbe raccolto le provocazioni.Grazie.”