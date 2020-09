LA FOTO. AVERSA. Ladri di pneumatici di nuovo in azione in via Michelangelo

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Le auto lasciate senza pneumatici e cerchioni sono sempre di più. In pochi si ricordavano scene del genere. Eppure, succede ancora, molti gommisti infatti affermano che non capitavano tanti interventi di questo tipo da un quarto di secolo. In via Michelangelo, foto di questa zona residenziale, l’ennesimo grave episodio avvenuto durante la notte. Ci sono automobilisti che si arrangiano con quattro gomme di fortuna fino all’officina. Altri meno attrezzati devono chiedere il “pronto intervento” sul luogo del delitto. Inoltre non è sempre facile trovare i cerchioni, bisogna farli arrivare e l’attesa può essere anche di un giorno. La vittima, stamattina nei pressi di una pizzeria in via Michelangelo, si è vista la propria auto di colore blu, una Smart, priva di gomme su entrambi i lati e senza neppure i mattoni posti sotto al posto delle ruote, solo un ruotino messo sotto la ruota anteriore sinistra per mantenere la vettura in equilibrio.