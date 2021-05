LA FOTO AVERSA. Manifesti funebri per un cagnolino, scalpore in città

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Funerale di un cagnolino, in città non si parla d’altro.

Per le vie cittadine sono stati affissi i manifesti funebri per la dipartita del bellissimo Charly, 18 anni di Aversa. Un cane molto amato che è volato via. Il fatto ha destato la curiosità di tanti, ed è stata una iniziativa molto apprezzata, visto l’amore della città per gli amici a quattro zampe.

“Quante lacrime hai visto sul mio viso ma anche tanta allegria che solo tu sapevi donarmi. Noi tutti ti abbiamo amato…io, la tua mamma e i tuoi fratelli, perché eri un membro della famiglia. Eri talmente buono che ora non potrai che essere in Paradiso. Ciao Amoruccio mio! Gli animali non li abbandonate, amateli, sono un dono del Signore!” si legge sul manifesto.