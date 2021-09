LA FOTO. AVERSA. Non paga il parcheggiatore abusivo e trova l’auto danneggiata

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Non paga il parcheggiatore abusivo e trova l’auto danneggiata. Non paga il “pizzo” al parcheggiatore abusivo e lui gli danneggia l’auto per ripicca. Accade ad Aversa, a denunciare l’accaduto la vittima colpita in due mesi dallo stesso danneggiamento. Un soggetto improvvisatosi parcheggiatore, ha chiesto del denaro ad un uomo che, dopo aver lasciato la propria auto in una area di sosta nei pressi, mentre si stava recando a fare una passeggiata. Al rifiuto dello stesso, il parcheggiatore lo ha minacciato, poi il proprietario del veicolo si è allontanato, al ritorno l’uomo ha trovato la vettura danneggiata, finestrini laterali infranti. Questo lo sfogo e la denuncia sui social della vittima, Gianluca E “Questa è la 2 volta che mi succede, in 2 mesi, posso mai continuare a spendere 150€ ogni volta che esco? Ma quando inizierà ad essere un paese civile il nostro? I parcheggiatori abusivi quando la smetteranno di minacciare le persone, e perché i carabinieri o le forze armate permettono che ci siano parcheggiatori abusivi dappertutto? Vorrei delle risposte”