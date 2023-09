LA FOTO. AVERSA. Raid notturno nella sede della Lega difesa cani

.

AVERSA – Furto nella sede della Lega nazionale difesa cani, sita nel complesso Maddalena. Forzato il catenaccio riuscendo ad introdursi all’interno portando via diverso materiale: attrezzi da giardinaggio, un telefono, un fornello elettrico.

L’apertura della porta ha fatto si che i cani curati dall’associazione uscissero tutti in strada.

“In quel posto, come già mille volte detto e riportato da tanti, i furti, gli atti vandalici ,gli scassi e le rapine si susseguono a ripetizione. Non è stata colpita solo la struttura che ospita noi ed i cani ma , anche gli altri uffici hanno subito, nei giorni scorsi ripetute. effrazioni. Da due settimane che si leggono ovunque, sui social, sui giornali, sui siti vari appelli per risolvere il problema dell’ingresso divelto, rotto, usato come via di ingresso, abusivo e di fuga. Come risposta assolutamente nulla, solo tanta indifferenza. Ecco perché stiamo pensando di mollare tutto perché siamo stufi ed anche un po’ disgustati della situazione di abbandono, indifferenza, strafottenza e delle continue richieste non ascoltate. È così difficile porre rimedio ad una situazione ormai irreversibile ma che con un intervento decisionista potrebbe correggersi? Davvero l’atteggiamento di chi gestisce la struttura lascia indifferente, e lasciamo perdere la scarsa vicinanza istituzionale di chi comanda. Oggettivamente: chi me lo fa fare? In questo territorio si cammina come i gamberi”, è il duro sfogo sui social della presidente della Lega nazionale difesa cani Emma Gatto.