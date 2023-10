LA FOTO. Beccata dalle telecamere la ladra “dei portoni”

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Continuano le segnalazioni circa la presenza di una donna che si aggira per le strade del comprensorio atellano, citofonando per verificare de sono presenti o meno i proprietari in casa, per poi svaligiarli.

L’ultimo episodio ieri in via De Gasperi a Sant’Arpino, dove la protagonista di questa vicenda avrebbe puntato un’auto parcheggiata per tentare di rubarla, ma l’obiettivo non è andato a buon fine