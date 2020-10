LA FOTO. Brutta domenica per una donna. Distrutto il finestrino dell’auto per rubare un profumo

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Vandali in azione, danneggiata auto e depredata di tutto. Stamani alle 12, in pieno giorno, dei balordi hanno distrutto i finestrini di una vettura in sosta presso un condominio, in via De Chirico ad Aversa, i proprietari hanno avuto la brutta sorpresa, vetri infranti ovunque sulla strada e il furto di tutti gli oggetti personali in particolare il grave danno per rubare un profumo che era in auto, oltre il danno anche la beffa. Questa la denuncia pubblica della vittima Fiorella T: “Via de Chirico, ore 12 Per una bottiglia di profumo?“.

Cittadini esasperati per i continui furti e danni alle auto con i finestrini distrutti per rubare oggetti di poco valore, nella gran parte dei casi.