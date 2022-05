LA FOTO. Carlo esce di casa e scompare nel nulla: aiutiamo la famiglia a ritrovarlo

SAN TAMMARO – Da questa mattina non si hanno notizie di un cittadino di San Tammaro, Carlo Grassi. Il sindaco Vincenzo D’Angelo ha rivolto un appello ai suoi concittadini attraverso i social affinchè venga aiutata la famiglia a ritrovarlo: “Attenzione, è scomparso un nostro concittadino

Si è allontanato da casa intorno alle 11 di questa mattina il signor Carlo Grassi, residente a San Tammaro in via Gentile. Da allora non si hanno più sue notizie.

Chiunque avesse informazioni può contattare sia me che la polizia municipale di San Tammaro, allo

0823697732, che si è già attivata per le ricerche.

Vi allego una sua foto, aiutiamo la famiglia a ritrovarlo.”