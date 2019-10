LA FOTO. CASERTA. Al figlio scappa e il padre lo fa defecare in strada. Tra la polemica sulla merda e l’afflato civico su Facebook

CASERTA – Un brutto episodio, potremmo definirlo così se volessimo prendere sul serio un qualcosa che di serio ha ben poco, vista la situazione e l’effetto finale. Come spesso accade, una polemica nasce da un post, una foto pubblicata su Facebook. Teatro della polemica è stato il gruppo Ciochevedoincittà Caserta, dove la signora Caterina evidentemente disgustata, ha reso noto questo particolare avvenimento.

Un padre passa con il suo bimbo di 3/4 anni appena preso all’asilo, – scrive la donna – il bimbo dice di dover fare cacca, si ferma abbassa i pantaloni al bimbo e sul ciglio del marciapiede fa fare cacca al bambino copre con i fazzoletti (se ne fotte che io sto guardando, se ne fotte che c’è un gazebo di un bar) e se ne va’. Complimenti x l’educazione data a suo figlio – così si chiude il post – con questo gesto da grande avremo un’altro adulto che farà pipi x strada“.

Ovviamente la foto della defecazione, coperta da un fazzoletto bianco, ha regalato a tutti i partecipanti del gruppo una possibilità di discussione che in molti non si sono lasciati sfuggire. Tra le dure critiche al padre: “che inciviltà“, “al signore faceva schifo far c…e il figlio nel cesso di un bar” e ironia “Ehhhh ma sono bimbiiii!!! È la cacca degli angioletti!!!” , forse un unico consiglio ci è parso davvero sensato e totalmente condivisibile, escluso il finale tendente all’occhio per occhio, dente per dente, “Si però dico io la la bocca non la tenete??? Sapete solo scrivere qua??? Se faceva cagare il figlio davanti a me io facevo cagare anche lui… Ma non scherziamo proprio“. Forse, in una città che sempre la riedizione su strade e viali delle scimmie che non vedono, non sentono e no parlano, il senso civico, l’afflato direbbero quelli che hanno studiato, consiglierebbe di fermare il padre della povera criatura, oppure fargli notare il bar, che se non è uno dei peggiori di Caracas, avrà una toilette, un water, una turca. La denuncia va bene, ma, soprattutto nella vita di tutti giorni, serve a ben poco