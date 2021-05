LA FOTO CASERTA. Ennesimo, pauroso incidente nell galleria della Variante. Spaventosa carambola. QUATTRO FERITI

CASERTA – La galleria della Variante Anas conferma tutta la sua pericolosità. L’idea oramai che ci siamo fatti è che, di fronte alla sequela di incidenti più o meno gravi, che si ripetono con una frequenza inquietante, si possa temere che di qui a poco possa svilupparsi un qualcosa di più serio di più significativo, di più drammatico, che metterebbe a nudo tutto ciò che solo Caertace ha denunciato e cioè il fatto che esiste un complesso immobiliare in via Amalfi a Caserta che è adagiato proprio sul percorso di questa galleria lunga quasi due chilometri. Ciò significa che in caso di un incidente con incendio rischierebbero l’incolumità anche i residenti di questi palazzi che si possono incrociare all’inizio di via Amalfi e sulla direttrice, invece, opportunamente vuota che costeggia l’ospedale civile. Nell’incidente di stasera, sono state coinvolte quattro autovetture che si sono tamponate creando una carambola clamorosa fortunatamente evitata da molti altri veicoli che si trovavano nei pressi.

Altrettanti sono stati i feriti, tutti soccorsi dalle ambulanze del 118, accorse immediatamente sul posto. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Inutile dire che l’incidente ha letteralmente paralizzato tutto il percorso della variante che collega Maddaloni a Santa Maria Capua Vetere, comprese le rampe di uscita e di ingresso. Un numero impressionante di auto probabilmente migliaia, proce,de a passo d’uomo.