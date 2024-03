LA FOTO. CASERTA. Oggi al Diaz una presenza veramente speciale: Dacia Maraini

CASERTA – Accolta dal Preside e dai docenti in un clima di grande emozione, la nota scrittrice ha poi regalato

alle alunne e agli alunni del Diaz momenti intensi di riflessione sugli aspetti e sulle tematiche dei

suoi scritti.

Il Preside Luigi Suppa ha aperto i lavori di questa mattinata letteraria ringraziando il direttore Luigi

Ferraiolo per la collaborazione con Un borgo di libri e i docenti che hanno contribuito

all’organizzazione dell’evento e, rivolgendosi a Dacia Maraini “Oggi è un onore per noi poter

ospitare una protagonista della Storia letteraria italiana. Si fa tanto per promuovere le discipline

scientifiche e tecniche ed è anche giusto, ma certamente questo non deve mai andare a

scapito delle discipline umanistiche. La lingua e la letteratura italiana in particolare hanno una

funzione educativa fondamentale e vanno maggiormente tutelate. E questa platea di giovanissimi

lettori ne è la dimostrazione.”

Infatti, i ragazzi sono stati attentissimi cercando di carpire il più possibile dalla presenza della

scrittrice che, dopo le letture di passi tratti dalle sue opere, ha instaurato un dialogo con i ragazzi

riflettendo su temi come la guerra e, quindi, la fame e le sofferenze, sull’amore e sull’amicizia.

Soprattutto sull’amicizia che la legava a Pier Paolo Pasolini di cui ha svelato l’intima dolcezza

lontana dai toni del provocatore che per le sue verità aveva tanti nemici.

“La

letteratura educa ai sentimenti e anche la Storia è importantissima – ha detto ai ragazzi laMaraini – leggere è conoscere, viaggiare, attraverso i comportamenti dei personaggi e lo svolgersidelle dinamiche degli eventi si cresce in maniera più consapevole”.

La docente Arianna Quarantotto ha, poi, introdotto le letture a cura degli alunni Mericla Sacco II

E; Sofia Della Valle III E; Chiara Torone V A; Nino Zompa V L e ha moderato il dibattito che si è

sviluppato dalle domande.

In chiusura una sorpresa: il prof. Gianni Aversano ha cantato “Era de maggio” e la poesia di

Pasolini “Che cosa sono le nuvole?” musicata da Modugno.

Bella, vivace e aperta, la scrittrice Maraini ha emozionato docenti e