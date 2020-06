CASERTA – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Caserta oggi poco dopo le 14 per chiudere una porzione di diversi metri quadrati all’interno di piazza Pitesti. La decisione presa dopo la caduta di un ramo di albero avvenuta poche ore prima. Della zona lì delimitata fa parte anche il parco giochi della piazza. In pratica, se non parliamo di un mero colpo di fortuna arrivato ad evitare un grave ferimento, poco ci manca.